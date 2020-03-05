شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه ضغط سلبي – تحليل - 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية يوم أمس ليجري بعض التصحيح الهابط للاندفاع الصاعد الأخير الذي بدأ من مناطق 1.0778، ونلاحظ أن السعر لامس مستوى 23.6% فيبوناتشي الذي شكّل دعم قوي عند 1.1110 ويحافظ على ثباته فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لمحاولة استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.

لذلك، نحن نرجّح أن نشهد تداولات إيجابية اليوم، والهدف الرئيسي التالي يتواجد عند 1.1240، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1110 سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي يستهدف زيارة مستويات 1.1046 وقد يمتد إلى 1.0944 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1070 والمقاومة 1.1240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد