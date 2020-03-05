شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز" تُبقي على نظرتها المستقرة للبنوك الكويتية وتتوقع نمو القطاع غير النفطي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن رؤيتها مازالت مستقرة تجاه النظام المصرفي الكويتي، إذ إن النمو الاقتصادي القوي سيدعم الأوضاع الائتمانية للبنوك المحلية.

وأضافت الوكالة، أن نمو الناتج المحلي غير النفطي سيظل قويا، وهو ما سيدعم مجال الأعمال، متوقعة أن يحقق نموا قدره 3% العام الجاري، مقارنة بـ 2.5% عام 2019، بحسب "العربية".

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وأوضح التقرير أن المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي الكويتي تشمل تركز القروض خاصة بالقطاع العقاري، مشيرة إلى أنه ما يخفف من حدة هذه المخاطر هي المخصصات الضخمة للقروض المتعثرة لدى البنوك، والسيولة المرتفعة.

وتتوقع موديز نمو الائتمان المحلي بنحو 5% في عام 2020، مع نمو التضخم في الكويت بنسبة 3%. وترى أن القروض غير العاملة سترتفع إلى 2% من إجمالي القروض في 2020 مقارنة بـ 1.6% في 2018.

يشار إلى أن موديز كانت عدلت نظرتها المستقبلية لشركة إيكويت للبتروكيماويات المملوكة للحكومة إلى سلبية بدلاً من مستقرة مع تأكيد تقييم المصدر طويل الأجل عند "Baa2″"، وهو نفس تقييم السندات والصكوك غير المضمونة للشركة ذاتها.