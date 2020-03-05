شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الكويتي" يخفض الفائدة كإجراء احترازي لمخاطر انتشار "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% الى 2.50%.

وقال محافظ المركزي الدكتور محمد الهاشل إن القرار جاء في ضوء تحديات عدم اليقين بشأن آفاق النمو في الاقتصاد العالمي وتداعيات مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في العديد من دول العالم وما لذلك من انعكاسات واثار سلبية على حركة النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وذكر أن هذه البنوك ستظل قادرة على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة وهو أمر تؤكده اختبارات الضغط المالي التي يقوم بها (المركزي) والبنوك.

وعلى ذات الصعيد، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مؤخرا خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25% إلى 1.75%.

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وتأتي الخطوة التي اتخذتها "ساما" تباعا للقرار المفاجيء الذي أصدره الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائد.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي قرارا بخفض الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00%، وهو قرار اتخذ خارج إطار الاجتماعات الدورية للبنك.

وتعقيبا على القرار، قال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن خفض الفائدة جاء للحفاظ على النمو الاقتصادي الأمريكي في ظل التحديات العالمية أبرزها انتشار فيروس "كورونا".

وجاء القرار بعد انتقادات من جانب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للبنك المركزي بضرورة خفض الفائدة بوتيرة سريعة، وبعد خفضها يوم الثلاثاء، طلب "ترامب" المزيد.