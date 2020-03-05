شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تدرج أذون خزانة حكومية بـ 70 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت بورصة البحرين إدراج إصدار أذون خزانة بقيمة 70 مليون دينار بحريني لمدة 3 أشهر، بعائد 2.45%.

وأوضحت البورصة، في بيان لها، أنها ستقوم بإدراج تلك الأذون الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في السوق المالي اليوم الخميس الموافق 5 مارس الجاري، وتستحق في 3 يونيو 2020.

يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي كشف في مطلع يناير الماضي عن تغطية إصدار جديد من أذون الخزانة الحكومية الشهرية البالغ قيمته 70 مليون دينار بنسبة 128%.

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وكشفت بورصة البحرين في وقت سابق عن قرارها بشأن إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني.

وكانت بورصة البحرين، قد قامت بداية الأسبوع الحالي بإدراج جديد بسوق أذون الخزانة بقيمة 35 مليون دينار (92.94 مليون دولار) صادرة عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن الحكومة.

وتعتبر سوق أذون الخزانة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً.