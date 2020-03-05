شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) ينهي الجلسة منخفضا -تحليل صباحي- 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 6452 نقطة، وذلك بعدما لامس متوسطه المتحرك لـ 200يوم، وهو ما اشرنا اليه في تقريرنا الاخير، وبالتزامن مع استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 6300 نقطة كمستوى أول ثم 6000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6650 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,407 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,481 نقطة