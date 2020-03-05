شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مدعومة بالتحفيز العالمية لمكافحة آثار كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات هذا الأسبوع وشهر آذار/مارس على اللون الأخضر اليوم الخميس لتلحق بنظيرتها الأمريكية في أعقاب التقرير التي تطرقت لكون الكونجرس الأمريكي وافق على حزمة تمويل بقيمة 8.3$ مليار لدعم الجهات المعنية في مكافحة فيروس كورونا، وذلك بالإضافة لإعلان مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عن حزمة مساعدات بقيمة 50$ مليار مخصصة لأسواق الدول ذات الدخل المنخفض والناشئة حول العالم في صورة قروض بدون فوائد ضمن الجهود الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا عالمياً.

هذا وقد أعربت مديرة صندوق النقد الدولي جورجيفا في حديث لها بالأمس لقناة "سي-أن-بي-سي" أن الصندوق يود أن يرى استخدام تلك الأموال المخصصة كحزمة المساعدات، أولاً لتعزيز الرعاية الصحية ومن ثم لبرنامج التحفيز المالي المستهدف ولتعزيز السيولة في الأسواق الناشئة، وجاءت تلك الحزمة من المساعدات من قبل صندوق النقد الدولي عقب قيام كل من بنك استراليا الاحتياطي وبنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى بنك كندا بخفض أسعار الفائدة خلال هذا الأسبوع، بينما تعهد بنك اليابان الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.92% ليربح 13.89 نقطة ويصل إلى المستوى 1,516.39، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.95% ليربح هو الأخر 199.50 نقطة ويصل إلى المستوى 21,299.56.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.14% ليربح 47.67 نقطة ويصل إلى المستوى 4,162.72، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.14% ليربح هو الأخر 34.37 نقطة ويصل إلى المستوى 3,046.03.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.05% ليربح 276.10 نقطة ويصل إلى المستوى 26,498.17، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.77% ليربح هو الأخر 15.86 نقطة ويصل إلى المستوى 2,075.19.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.67% ليربح 190.47 نقطة ويصل إلى المستوى 11,608.25، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.00% ليربح هو الأخر 63.40 نقطة ويصل إلى المستوى 6,388.80.