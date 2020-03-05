شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المتحد (AUB) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 309 فلس، مكون نموذج سلبي وهو "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 280 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 325 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 305 بينما مستوى المقاومة هو 312 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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