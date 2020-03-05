شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصلبوخ التجارية (SALBOOKH) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم خسائر كبيرة خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 42٫50 فلس، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى مقاومته الحالي عند 45٫50 فلس، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 38٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 46 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 40.5 بينما مستوى المقاومة هو 44 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط