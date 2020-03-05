شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بوبيان للبتروكيماويات (BPCC) يسجل أدني مستوى في عامين ونصف -تحليل صباحي- 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 591 فلس، وهو أدني مستوى يحققه السهم في عامين ونصف، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 630 فلس، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 500 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 630 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 580 بينما مستوى المقاومة هو 600 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط