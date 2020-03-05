شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بوبيان للبتروكيماويات (BPCC) يسجل أدني مستوى في عامين ونصف -تحليل صباحي- 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 591 فلس، وهو أدني مستوى يحققه السهم في عامين ونصف، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 630 فلس، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 500 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 630 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 580 بينما مستوى المقاومة هو 600 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة بوبيان للبتروكيماويات (BPCC) يسجل أدني مستوى في عامين ونصف -تحليل صباحي- 05-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.