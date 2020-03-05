شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الفرنسي يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم السعودي الفرنسي (1050) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 33.90، ارتد منه ارتفاعاً بدعم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليقلص الكثير من خسائره مغلقاً على تراجع بلغت نسبته -0.14% بما يعادل -0.05 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة 35.42، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 27.20 إلى 43.65).

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لهذا نح نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم القريب 33.48، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.48 ومستوى المقاومة 35.42.