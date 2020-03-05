شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم العربي الوطني (1080) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.35% بما يعادل -0.86 نقطة، ونلاحظ أيضاً بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 25.00، ليستهدف مستوى الدعم القريب 24.00 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 26.00.