شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا ينفذ برنامجا توعويا لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية في الثقافة المالية والان نبدء بالتفاصيل
يأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية لمجموعة سامبا المالية، وشارك في تقديمه عدد من منسوبي قطاعات الأعمال في المجموعة، وتم تقديمه في 12 فصلًا دراسيًا للبنين والبنات في 6 مدارس بمدينة الرياض، وبلغ عدد المستفيدين منه 360 طالبًا وطالبة، تعرّفوا خلال جلسات البرنامج على أبرز المهارات التي تمكنهم من إعداد الخطط المالية المستقبلية، واطلعوا على المفاهيم المصرفية والمالية المرتبطة بالتمويل الشخصي، والائتمان، والدين، والإنفاق والادخار، والاستثمارات، والميزانيات.
ويُعدّ برنامج «قراراتي المالية» من المبادرات التوعوية لمؤسسة إنجاز السعودية الهادفة إلى دعم مفهوم الثقافة المالية لدى الشباب السعودي، وتأهيلهم لسوق العمل.
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