شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية و«السعودي الألماني» بالدمام يقيمان حلقة توعوية حول كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أقيمت في مقر المستشفى السعودي الألماني بالدمام، حلقة علمية توعوية حول مرض الكورونا المتجدد، تحت عنوان «كورونا بين الهلع والحقيقة»، والتي نظمتها أمانة المنطقة الشرقية والمستشفى السعودي الألماني، وأشرف عليها مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني بالأمانة.

وشارك في الحلقة العلمية نخبة من الأطباء والأكاديميين المختصين في علم الفيروسات والطب الوقائي وصحة المجتمع، حيث قدمت مها المدهون (مدير قسم مكافحة العدوى بالمستشفى السعودي الألماني الدمام) نبذة عن كيفية الوقاية من عدوى مرض فيروس كورونا المستجد.

كما قدّم الدكتور سامي قشقري (مدير قسم الطوارئ بالمستشفى السعودي الألماني الدمام) مقدمة عامة عن مرض كورونا COVID-19 الإنفلونزا، وأسبابه والوقاية منه وأعراضه.

وتأتي إقامة هذه الحلقة العلمية ضمن المسؤولية الاجتماعية التي توليها الأمانة تجاه المجتمع، وبأهمية تفعيل الدور التثقيفي والتوعوي عن القضايا المستجدة والتوعية في مختلف المجالات، بالتعاون مع كافة القطاعات ذات الاختصاص.