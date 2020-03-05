شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل الأولى توسع شبكة فروعها في المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي افتتاح الفرع دعماً لإستراتيجية توسع أعمال الشركة في المملكة العربية السعودية وخدمة عملائها بشكل أفضل، حيث توفر تمويل الأولى شركة حلول تمويلية مبتكرة، متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعد من شركات التمويل المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقال هاني العفالق في كلمته بمناسبة الافتتاح: في الفترة الأخيرة تشهد شركة تمويل الأولى جهوداً جبارة، ويمثل افتتاح فرعنا الجديد في الخبر مرحلة مهمة من مسيرة توسعة أعمالنا في المملكة، وبداية قصة أعمال طويلة وناجحة بإذن المولى عز وجل.
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