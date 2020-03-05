شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل الأولى توسع شبكة فروعها في المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

افتتحت شركة تمويل الأولى يوم أمس فرعها الجديد في مبنى الكفاح بلازا شارع الملك فيصل بمدينة الخبر، الذي يقدم منتجاته للأفراد والشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وذلك بحضور هاني العفالق رئيس مجلس الإدارة في تمويل الأولى وصالح العفالق المدير التنفيذي للشركة، إلى جانب عدد من كبار مديري الشركة.

ويأتي افتتاح الفرع دعماً لإستراتيجية توسع أعمال الشركة في المملكة العربية السعودية وخدمة عملائها بشكل أفضل، حيث توفر تمويل الأولى شركة حلول تمويلية مبتكرة، متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعد من شركات التمويل المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

وقال هاني العفالق في كلمته بمناسبة الافتتاح: في الفترة الأخيرة تشهد شركة تمويل الأولى جهوداً جبارة، ويمثل افتتاح فرعنا الجديد في الخبر مرحلة مهمة من مسيرة توسعة أعمالنا في المملكة، وبداية قصة أعمال طويلة وناجحة بإذن المولى عز وجل.