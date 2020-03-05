شكرا لقرائتكم خبر عن 3660 مستفيدة من فعاليات وبرامج غرفة الشرقية في 2019 والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض الخالدي خلال أعمال الجمعية العمومية للغرفة للعام المالي المنصرم أول أمس إنجازات الغرفة وأنشطتها وخدماتها المقدمة لنحو 95 ألف منتسب من أصحاب الأعمال، ومُلخص المركز المالي، ونتائج السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، والموازنة التشغيلية والرأسمالية للعام الحالي.
وأفاد بأن العام الماضي شهد إعداد الغرفة لنحو 60 دراسة وبحثا وورقة عمل متخصصة، وإصدار نحو 25 منتجا تضمنت حالة العلاقات التجارية بين المملكة والدول الأخرى، كما قدمت نحو 27 موضوعا تمثل مرئيات الغرفة حول مختلف الموضوعات والظواهر الاقتصادية، إلى جانب 3900 معلومة عن طريق قاعدة بيانات المشتركين، و495 معلومة عن طريق قواعد البيانات الإحصائية، و480 معلومة عن طريق قاعدة بيانات الصادرات والواردات.
وأوضح الخالدي أن عدد المستفيدين من الاستشارات القانونية التي يقدمها طاقم الغرفة المختص بلغ 461 مستفيدا، فيما بلغ عدد قضايا التحكيم التي باشرتها الغرفة 20 قضية أنهت منها 6 قضايا، وبلغ عدد قضايا الخلافات التجارية 22 قضية تم الانتهاء من 13 قضية، فيما بلغ عدد قضايا الاحتجاج المُسجلة والمنتهية نحو 359 قضية.
ولفت إلى أن عدد المستفيدين من مركز غرفة الشرقية للتدريب بلغ العام الماضي نحو 4118 متدربًا ومتدربة، بعدد أيام تدريبية بلغ نحو 333 يوما لعدد 54 نشاطا تدريبيا.
وأشار إلى أن الخدمات الموجهة لدعم سيدات الأعمال بالمنطقة، تمثلت في 203 خدمات معلوماتية حول النشاطات الاقتصادية، و105 استشارات حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقديم 9 برامج تدريبية متخصصة لمساعدة صاحبات المشروعات على بدء مشاريعهن استفاد منها 313 سيدة. وأشار إلى أن مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدم 650 استشارة على مدار العام، ما بين استشارات إدارية وتسويقية وتأسيسية، ونظم 55 برنامجا تخرج فيها 1250 متدربا.
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