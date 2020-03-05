14800 مليونير جديد في الإمارات خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أظهر تقرير الثروة 2020 الصادر عن «نايت فرانك» أن دولة الإمارات شهدت خلال عام 2019 انضمام 14797 مليونيراً يمتلكون (مليون دولار وأكثر) إلى قائمة الأفراد من ذوي الثروات، فيما ارتفع عدد الأفراد من ذوي الثروات المرتفعة الذي يمتلكون 30 مليون دولار وأكثر بنحو 77 فرداً، فيما استقر عدد المليارديرات عند 62 فرداً.

وبحسب التقرير، تحتضن دولة الإمارات 62 مليارديراً في عام 2019؛ وذلك بنمو 77% مقارنة مع 35 مليارديراً في عام 2014، فيما يتوقع أن يرتفع عدد المليارديرات في الدولة بنسبة 8% إلى 67 شخصاً في 2024.

وارتفع عدد الأفراد من ذوي الثروات المرتفعة الذي يمتلكون 30 مليون دولار وأكثر بنسبة 5% خلال عام 2019 إلى 1681 فرداً أي بنحو 77 فرداً؛ وذلك مقارنة مع 1604 أفراد في عام 2018، فيما ارتفع عددهم بنسبة 14% مقارنة مع 1471 فرداً في عام 2014، ويتوقع أن يرتفع عددهم بنسبة 24% خلال عام 2024 إلى 2079 فرداً.

ويصل عدد الأفراد من ذوي الثروات الصغيرة والذي يمتلكون مليون دولار وأكثر نحو 197565 فرداً، بزيادة 14797 فرداً، بنمو 8% مقارنة مع 182768 فرداً في عام 2018، فيما ارتفع عددهم بنسبة 36% مقارنة مع 145433 فرداً بنهاية عام 2014. ومن المتوقع أن يرتفع عددهم بنسبة 21% إلى 238834 فرداً بنهاية عام 2024.

وجاءت الإمارات في المركز ال29 على مستوى العالم؛ من حيث عدد الأفراد من ذوي الثروات المرتفعة الذي يمتلكون 30 مليون دولار وأكثر، بينما جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول

ب240.6 ألف فرد ثم الصين 61.6 ألف فرد ثم ألمانيا بنحو 23.1 ألف فرد واليابان 17 ألف فرد.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأفراد من ذوي الثروات المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 26% خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 9100 فرد؛ حيث من المتوقع أن تستحوذ الدول على 23% من هؤلاء الأفراد.

وتحتضن منطقة الشرق الأوسط نحو 16581 فرداً من ذوي الثروات المرتفعة في 2019؛ وذلك مقارنة مع 10043 فرداً في عام 2014 أي بنمو 41%.

وأشار التقرير ذاته إلى أن دبي جاءت في المرتبة ال18 عالمياً من حيث مساحة العقارات الممتازة التي يمكن شراؤها بمبلغ مليون دولار؛ حيث يمكن شراء 155 متراً مربعاً في دبي، مقابل مليون دولار، مقارنة ب16 متراً مربعاً فقط في موناكو، و21 متراً مربعاً في هونج كونج و30 متراً مربعاً في لندن.

وبحسب المؤشر العالمي للعقارات السكنية الفاخرة، تباطئ تراجع أسعار العقارات الفاخرة في دبي خلال 2019 ليصل إلى ما دون 1%؛ وذلك بسبب استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 الذي سيعقد للمرة الأولى في المنطقة، إلى جانب تأشيرات المستثمرين، مما يمنح حالة من التفاؤل في السوق.

وجاءت دبي في المركز الخامس عشر؛ من حيث أفضل مدن العالم للرفاهية؛ وذلك في مؤشر «نايت فرانك» الذي يصنف أفضل 20 مدينة؛ من حيث الرفاهية؛ حيث يقيس المؤشر 8 فئات؛ منها المناطق الخضراء؛ وعدد ساعات شروق الشمس السنوية؛ والرعاية الصحية.