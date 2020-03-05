«اقتصادية الشارقة» تستضيف لقاءً تعريفياً بشارات «مواصفات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لقاءً تعريفياً لترويج الشارات والعلامات الصادرة عن الهيئة والتعريف بنظام مانع الاتحادي. واستهدفت الورشة التي شارك فيها ممثلو عدد من الجهات الحكومية المعنية، التعريف بالآليات المعتمدة من قبل الهيئة. وأشاد خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع على التعاون القائم مع الهيئة، في خدمة مجتمع الأعمال والتعريف بالإجراءات المتبعة في مجال رفع كفاءة وجودة المنتجات، والمعايير التي تتبع لتعزيز البيئة التنافسية للدولة، مؤكداً أن اللقاءات تنبثق من اهتمام الدائرة على متابعة توافق المنتجات المعروضة مع المعايير المطبقة.