تأثيرات متوازنة لـ «خفض الفائدة» مع ترحيب من قطاعات الأعمال والأفراد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

قال خبراء: إن خفض «مصرف الإمارات المركزي» معدلات الفائدة بنصف نقطة مئوية، يوم أمس الأول الثلاثاء، بما يتماشى مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ يعد خطوة إيجابية، وقد تم الترحيب بها من قبل قطاعات الأعمال والأفراد في الدولة؛ لكن التأثير الاقتصادي على المدى الطويل سيتضح مع الوقت ومع التطورات العالمية لفيروس «كورونا».

قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات لدى مجموعة «الظبي كابيتال»، إن الخفض المفاجئ للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي كان خطوة استباقية؛ لاحتواء التبعات الاقتصادية لفيروس «كورونا»، وربما يكون الوقت مبكراً لهذه الخطوة، خاصة وأن الأسواق لم تكن تحتاج إلى سيولة.

ولفت إلى أن تأثير القرار كان مفاجئاً للبنوك التي لم تكن جاهزة لهذه الخطوة، ويتوقع أن تواجه تأثيرات التراجع في هوامش الربحية على مدى الأشهر الستة المقبلة، فالبنوك تعتمد في أرباحها على هامش الربح من الفوائد، وهو الفارق بين الفائدة على القروض والودائع، وبالتالي تراجع نصف نقطة مئوية؛ يخلق ضغطاً على الهوامش.



الأعمال والأفراد



أما على الجهة الثانية من المعادلة، والمتمثلة في قطاعات الأعمال والأفراد، فسوف تستفيد كثيراً من تراجع الفائدة التي ستتبدى آثارها في الظهور في الربع الثاني من العام الجاري، وبالتالي فإن تخفيف أعباء الفائدة عن كاهل قطاعات الأعمال وشركات التطوير العقاري، سيكون له تأثيره الإيجابي عليها؛ لكن الوقت ما يزال مبكراً لتقييم إن كان انخفاض الفائدة سيشجع على المزيد من الاقتراض أو الإنفاق في هذه المرحلة بالنظر للظروف الراهنة.

ولفت ياسين إلى أن السبب وراء ردود الفعل السلبية أو المحدودة للقرار على الأسواق العالمية يرجع إلى عوامل عدة؛ منها: أن القرار السريع والمفاجئ من الفيدرالي الأمريكي ربما زاد المخاوف، ودفع إلى الخروج من أسواق الأسهم، والهروب إلى أسواق السندات، وعلى الرغم من انخفاض العائد على الأخيرة إلى أقل من 1% المستوى الأدنى تاريخياً، فإن الوقت ما يزال مبكراً لتقييم رد فعل السوق على الخطوة التي يرى أنها جاءت نتيجة لضغوط من الأسواق والحكومات على البنوك المركزية؛ للتحرك السريع دون أن تكون هناك حاجة حقيقية لذلك في ظل عدم وجود مشكلة سيولة في الأسواق. وقال: إن الحكومات على الأرجح تحتاج إلى اعتماد سياسات مالية لا نقدية؛ لمواجهة الوضع الراهن؛ وذلك بضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد.

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لا تأثير على بنوك الإمارات



وأكد محمد دمق المحلل الائتماني الأول لدى وكالة التقييم الائتماني العالمية (ستاندرد أند بورز) أن القرار في حد ذاته لن يكون له أي تأثير سلبي على تقييم البنوك في الإمارات، وإن كان خفض الفائدة من شأنه أن يخفض هوامش ربحية البنوك المحلية. وأوضح: إن نسبة من 20 إلى 30% من الودائع في المصارف المحلية هي جارية لا تسدد عليها البنوك فائدة، وبالتالي لن يتغير تسعيرها؛ نتيجة التراجع في أسعار الفائدة. أما على مستوى القروض فنسبة كبيرة منها ستتأثر بشكل تدريجي مع انخفاض الفائدة، ما سيكون له تأثيره السلبي على هوامش الربحية التي كانت الوكالة تتوقع تراجعها قبل الخفض الأخير للفائدة بنصف نقطة مئوية، ويؤثر سلباً بالتالي في أرباح البنوك؛ لكنه لفت إلى ارتفاع مستويات الملاءة المالية لبنوك الدولة، ما يدعم الجدارة الائتمانية لهذه البنوك.



خطوة استباقية



بدوره، قال تيم فوكس كبير الاقتصاديين لدى بنك الإمارات دبي الوطني، إن الخطوة ستشهد ترحيباً من قطاعات الأعمال والأفراد مع تراجع الفائدة على القروض بنصف نقطة مئوية. وأضاف: إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوة استباقية للحماية من التأثيرات السلبية على الاقتصاد من تفشي فيروس «كورونا»، ولفت إلى أن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، قال: إنه اتخذ القرار، بعد أن رأى المسؤولون تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأمريكي؛ جرّاء تفشي الفيروس. وأكد أنه حتى الوقت الحالي لا توجد تأثيرات ملموسة على الاقتصاد الأمريكي؛ جرّاء تفشي الفيروس، لافتاً إلى أن الأمور ستتبدى بوضوح أكبر خلال الأشهر المقبلة، وقال: إن الخطر هو أن الفيدرالي الأمريكي بهذه الخطوة قلص خياراته للتحرك، بعد تراجع الفائدة إلى 1%.