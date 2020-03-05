متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

انطبق المثل «مصائب قوم عند قوم فوائد» مجدداً، على فيروس كورونا «كوفيد 19»، الذي ألقى بظلاله السلبية الكبيرة على العديد من القطاعات، أبرزها قطاعات: السفر والضيافة والفعاليات والمؤتمرات والمعارض على مستوى العالم، ليفتح المجال لارتفاع الطلب على حلول وأنظمة وتطبيقات المؤتمرات والاجتماعات عبر الفيديو عبر شبكات الاتصالات والإنترنت، ما ساهم في انتعاش الطلب على هذه الحلول والأنظمة بصورة كبيرة.



تقدم حلولاً تقنية سريعة للتواصل



«كورونا» يضاعف الطلب على مؤتمرات الفيديو ومكالمات الإنترنت

تقدم حلول وتقنيات الاتصالات الحديثة ملاذاً في حال وقوع الكوارث الطبيعية والأمراض الخطيرة لتقدم حلولاً سريعة للتواصل بين فرق الإنقاذ والجماهير، وكل الجهات لمتابعة التطورات الميدانية عن بعد، لاسيما مع انتشار الاتصالات الحديثة. وتسبب فيروس كورونا «كوفيد 19»، بإلغاء العديد من المعارض والمؤتمرات والفعاليات العالمية، بفعل التخوفات الصحية من انتقال العدوى، كان أبرزها معرض السياحة في برلين، والمعرض والمؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة في مدينة برشلونة الإسبانية، وغيرهما من الفعاليات الرياضية والترفيهية حول العالم، كما تسبب باتخاذ بعض الجهات والشركات على مستوى العالم إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الموظفين، أهمها الدوام المرن، والعمل عن بعد بعيداً عن المكاتب والتجمعات البشرية.



مؤتمرات الصوت والفيديو

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توفر العديد من شركات التقنية حلول وأنظمة مؤتمرات الصوت والفيديو عبر الإنترنت وشبكات الاتصالات المتطورة بصورة مباشرة من أي مكان في العالم، شرط توافر شبكات الاتصالات الحديثة، وسرعات الإنترنت العالية، لاسيما من الجيل الخامس.

وفي السياق، ارتفع الطلب على المكالمات عبر تطبيقات الإنترنت المرخص لها في الإمارات بهدف التواصل بين المقيمين وذويهم خارج الدولة، لاسيما المكالمات الصادرة إلى دول تشهد معدلات مرتفعة في الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، حيث تعد هذه المكالمات بديلاً مناسباً للمكالمات الصوتية الدولية، التي واكبها كذلك ارتفاع وتيرة استخدام تطبيقات الاستشارات، أو حجز المواعيد، فضلاً عن استخدام مواقع التسوق عبر الإنترنت.



تضاعف الطلب



أكد ممثلو شركات عاملة في توفير حلول وتطبيقات المؤتمرات والاجـتماعات عن بعد لـ«الخليج»، تضاعف الطلب على هذه الحلول منذ اكتشاف الفـيروس على مستوى العالم، مشيرين إلى أن هذه الحلول باتت تقدم بدائل للسفر في الفترة الحالية.

وقال فادي هاني، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في أفايا: «إن الحلول التكنولوجية المتطورة للتواصل تساهم بشكل كبير في دعم الأعمال وتتيح للموظفين التعاون الفعال من أي مكان داخل المؤسسات، أو خارجها، والتواصل مع فريق العمل في جميع أنحاء العالم من دون الحاجة إلى السفر للاجتماعات الشخصية، ما يساهم بدوره في دعم الاحتياجات الرئيسية للمؤسسات لمواصلة العمل في ظل الجهود المبذولة للحد من انتشار حالات عدوى فيروس كورونا (كوفيد 19)».

أضاف هاني: «على سبيل المثال عملت أفايا على دعم فرق الرعاية الصحية والأطباء العاملين في المستشفيات، من خلال توفير تقنيات أفايا المبتكرة للتواصل عن بُعد والتي تساعد في تقديم المساعدة الطبية مع الحد من المخاطر المحتملة للإصابة بالعدوى، فضلاً عن الحفاظ على اللمسة الإنسانية الأساسية في التواصل». وأكد هاني أن الحلول التكنولوجية المبتكرة للتواصل عن بُعد تدعم قطاعات الأعمال، بهدف ضمان صحة الموظفين والحيلولة دون انتشار الفيروس، وتتيح هذه الحلول للموظفين استخدام نظام خدمة العملاء الخاص بها عن بُعد من المنزل، ما يضمن مواصلة تقديم الخدمات للمسافرين بكل سهولة وسلاسة والحد من انتشار العدوى بين الموظفين.



منتج تقني



من جانبه، قال رمزي عيتاني، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «باركو» التقنية المتخصصة بتطوير تطبيقات الاجتماعات عن بعد: «نظراً للاتجاه المرتفع والمتمثل في زيادة المرونة في عالم الأعمال، لاسيما في الأوقات الصعبة، طورت الشركة منتجاً تقنياً، يمكّن من استخدام أي نظام استضافة للاجتماعات عن بعد، من دون التأثير في الجودة، أو الأمان، أو التوافق، وفي مثل هذه الأوقات الصعبة، يمكن للموظفين العمل بحرية من أي مكان والبقاء على اتصال وعلى رأس مهامهم».

أضاف عيتاني، وفق دراسة أجرتها الشركة مؤخراً، يختار 71% من الموظفين النظام الأفضل لإجراء الاجتماعات عن بعد، في ظل توجه الشركات إلى منح موظفيها مزيداً من المرونة في العمل، حيث يمكن للمستخدمين جلب أجهزتهم الخاصة، وحضور الاجتماع عن بعد باستعمال أي خدمة في أقل من ثوان معدودة.

من جهة اخرى قالت شركة «سيسكو»، العالمية، إنها تقدم تراخيص مجانية لحلول اجتماعات الفيديو Webex دعماً لجهود التعامل مع أزمة انتشار فيروس «كوفيد-19» للبقاء على اتصال أثناء العمل عن بُعد.

وذكرت «سيسكو» أنها أضافت ميزات جديدة إلى حسابات برنامج Webex المجانية، كما وفّرت الشركة تراخيص تجارية مجانية لمدة 90 يوماً في إطار جهود دعم الشركات المتأثرة بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وقالت «سيسكو» إنها عززت مزايا الحساب المجاني في برنامج Webex بشكل فوري في جميع البلدان التي يتاح فيها البرنامج (44 دولة)، ولم تقتصر هذه الخطوة على الدول المتأثرة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ومع توجه بعض الشركات لدعوة موظفيها إلى العمل عن بعد في حال سافروا إلى الخارج، شهدت شركات أخرى مثل «تويتر» الطلب من جميع الموظفين الالتزام بالعمل عن بعد إن أمكن.

وأشارت «سيسكو» إلى أن السنوات الأخيرة الماضية، شهدت زيادة في معدلات تبني نموذج العمل عن بعد، لكن انتشار فيروس «كوفيد-19» فرض على العديد من الشركات تسريع خططها لإتاحة خيار العمل من المنزل للموظفين.

وقالت الشركة إن الحسابات المجانية على برنامج Webex تتيح للمستخدمين استضافة اجتماعات مع ما يصل إلى 100 مشارك لمدة غير محدودة، بالإضافة إلى ذلك، توفر «سيسكو» إمكانية طلب أرقام خارجية لتعزيز خاصية المكالمات الصوتية عبر الإنترنت VOIP المتاحة في برنامج Webex.