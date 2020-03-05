أكاديمية «أبوظبي العالمي» تطلق برنامج الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

استضافت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، الحدث المتخصص والأول من نوعه في المنطقة، حيث جمع المنتدى أكثر من 200 مشارك وذلك بالتعاون مع مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال. وشهدت فعاليات المنتدى إطلاق أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال لبرنامج الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، الذي يهدف لتجهيز مختصي القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها لمواجهة التحديات المعاصرة، حيث سيتضمن البرنامج محاضرات تفاعلية مع أهم الخبراء والمختصين.

بيئة تعليمية متكاملة

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وقال حمد صياح المزروعي، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: «تسرنا استضافة هذا الحدث المميز ونفخر بإطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي بالتعاون مع مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال. بدورنا كأكاديمية متخصصة في المنطقة، نلتزم بتطوير بيئة تعليمية متكاملة تتبنى مبادرات رائدة تسهم في تعزيز معرفة وخبرات الجيل الجديد من خبراء القطاع المالي، وقد أطلقنا البرنامج التدريبي ليسهم بدوره في دعم الأهداف الاستراتيجية للخطط والمبادرات الحكومية المختلفة كالبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي ومئوية الإمارات 2071 حيث نهدف إلى توفير فرص تعليم قيمة للمجتمع بما يدعم نمو القطاع المالي في الدولة».

ويأتي إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي في إطار جهود أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتعزيز وتطوير القطاع المالي في الدولة والمنطقة كافة وإيجاد جيل جديد من المواهب يسهم في بناء مستقبل مستدام، حيث سيحصل المشاركون في البرنامج على شهادة تطوير مهني مستمر معتمدة من قبل الأكاديمية ومركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

جلسة نقاش

تضمن الحدث جلسة نقاشية حول «حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في التمويل»، إلى جانب العديد من الكلمات الرئيسية من المشاركين، حيث وفر الحدث منصة لمناقشة وتبادل الخبرات. كما استهدف تسهيل نمو التحول الرقمي لسوق التمويل في دولة الإمارات والمنطقة ككل، وبما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية العالمية. وجمع الحدث رواد الفكر وأبرز المعنيين في القطاع بالذكاء الاصطناعي في القطاع المالي لمناقشة الموضوعات التي تحدد قطاع الخدمات المالية في الوقت الحالي. كما استعرض الحدث آخر التطورات التكنولوجية في مجال التمويل، ومناقشات حول الطرق الممكنة التي يمكن تسخيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.