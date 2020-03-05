شكرا لقرائتكم خبر عن «بريمير إن» تطلق أعمال بناء فندقها الجديد في «برشا هايتس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” كشفت «بريمير إن»، العلامة الفندقية الأكبر في المملكة المتحدة، عن انطلاق أعمال بناء فندقها الجديد بالتعاون مع شركة «إم بي تي» للضيافة وإدارة الفنادق في قلب منطقة «برشا هايتس» النابضة بالحياة. وسيمثل الفندق الخطوة الأولى لشركة «إم بي تي» للتوسع بقطاع الفنادق والضيافة.

ومن المتوقع انتهاء أعمال بناء الفندق في الربع الأخير لعام 2021 ليكون ال 9 لمنشآت العلامة في الإمارات، والتي توفر تجارب فندقية قيّمة في أكثر المواقع تميزاً ضمن مختلف أنحاء الإمارات. ويمتاز الفندق من الفئة المتوسطة بتقديم تجارب متميزة تعكس حسن الضيافة البريطانية والمنتجات عالية الجودة التي تكفل إقامة مريحة بأسعار اقتصادية تناسب جميع المسافرين حول العالم.

ويضم الفندق الحديث 219 غرفة بمساحة 14.450 متراً مربعاً، إلى جانب ركن مشروبات مرخص ومطعم ومسبح وناد رياضي، إضافة إلى مقهى «كوستا كوفي» ليشكّل بذلك إضافة قيّمة لجميع سكان وزوار الحي.

وتشمل محفظة «بريمير إن»، أكثر من 800 فندق في المملكة المتحدة وألمانيا و10 فنادق في الشرق الأوسط، وسيشكل افتتاح الفندق الجديد في «برشا هايتس»، إضافة غنية توفر أعلى معايير الاستدامة من خلال اعتماد ألواح الطاقة الشمسية.

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