«الصندوق» و«البنك الدولي»: 62 مليار دولار دعم للدول في مواجهة كورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا تخصيص 50 مليار دولار مساعدات فورية لاقتصادات الدول منخفضة الدخل والاقتصادات الناشئة في مواجهة كورونا، وأكدت أن أموال الدعم متاحة بدون فائدة.

وأضافت جورجيفا، نجري متابعة دقيقة لأوضاع الدول للوقوف على حاجة كلاً منها.

وحول الوضع الاقتصادي للصين قالت كريستالينا جورجيفا: تم إعادة 60% من الإنتاج ونتوقع بلوغه 90% خلال الأسابيع المقبلة.

من جهة أخرى، أعلن البنك الدولي، الثلاثاء، عن تخصيص 12 مليار دولار مبدئياً لمساعدة الدول التي تعاني الآثار الصحية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر بسرعة من الصين إلى نحو 80 دولة.

وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك، إن أموراً كثيرة لا تزال غير معلومة عن الفيروس الذي ينتشر بسرعة وإن «قدرا أكبر بكثير» من المعونة قد يكون مطلوباً لكنه أحجم عن التوضيح. وستكون ال 12 مليار دولار في صورة منح سريعة وقروضاً بأسعار فائدة مخفضة لتساعد البلدان النامية على تحسين الحصول على الخدمات الصحية وتعزيز مراقبة الأمراض وكذلك العمل مع القطاع الخاص لتقليل التأثير في الاقتصادات.

ودعا مالباس الدول إلى تنسيق إجراءاتها على المستويين الإقليمي والدولي، قائلا إن سرعة ونطاق الاستجابة سيلعبان دورا حاسما في إنقاذ الأرواح.

وقال «نعلن اليوم عن حزمة أولية من الدعم المباشر الذي سيتيح ما يصل إلى 12 مليار دولار للاستجابة لطلبات الدول لتمويل احتياجاتها الملحة في وقت الأزمة وكذلك لتقليص الآثار المأساوية للأزمة، محذراً في الوقت نفسه من فرض المزيد من القيود على التجارة العالمية.

وقال أثناء مؤتمر صحفي من خلال دائرة تلفزيونية «المهم أن نتحرك بسرعة. السرعة مطلوبة لإنقاذ الأرواح». وأضاف «هناك سيناريوهات للحالات التي قد يكون فيها احتياج أكبر بكثير للموارد. سنعدل أسلوب تعاملنا ومواردنا كلما تطلب الأمر».

وقال رئيس البنك الدولي كذلك، إن البلدان الفقيرة التي تعاني ضعف الأنظمة الصحية هي الأكثر تأثراً في هذا التفشي، لكن الخبرة السابقة في مواجهة الإيبولا وتفشي الأوبئة الأخرى بينت أن اتخاذ الإجراءات الصحيحة بسرعة قد يقلل انتشار الأمراض وينقذ الأرواح.(وكالات)