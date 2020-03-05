شكرا لقرائتكم خبر عن إنتركونتننتال تفتتح «إنديجو دبي» خلال الصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” أعلنت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال افتتاح أول فندق من علاماتها التجارية «إنديجو» في الإمارات والمنطقة باسم «إنديجو دبي داون تاون» في صيف 2020 في منطقة خور دبي بالقرب من برج خليفة.

ويتميز الفندق بتصميمه المذهل الذي يحاكي تراث دبي الحيوي ويضم 269 جناحاً وغرفة مستوحاة من قصة خور دبي، سواء من خلال ورق الحائط السريالي الذي تم تصميمه حصرياً من قبل الفنانين المحليين، أو الخزانات ذات الأبواب الخشبية المنحوتة، والمصنوعة يدوياً بأسلوب المشربية مع لمسة عصرية.

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