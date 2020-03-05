النفط يرتفع مع اقتراب «أوبك+» من إقرار تخفيضات جديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، وسط آمال بأن يكون منتجون كبار قد أحرزوا تقدما نحو إبرام اتفاق بشأن تنفيذ تخفيضات أكبر في الإنتاج تهدف إلى تعويض تراجع الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.

وخلال التداولات زاد خام برنت 20 سنتاً للبرميل أو 0.39% إلى 52.06 دولار للبرميل بعدما انخفض أربعة سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتاً أو ما يعادل 0.57% إلى 47.45 دولار للبرميل لتحقق مكاسب للجلسة الثالثة.

وأوصت لجنة منبثقة عن أوبك وحلفائها، الثلاثاء، بخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها مليون برميل يوميا. وقد تعني التوصية أن روسيا والسعودية، أكبر منتجين في مجموعة أوبك+، على وشك التوصل إلى اتفاق لدعم الأسعار.

وسيكون هذا بالإضافة إلى 2.1 مليون برميل يوميا من تخفيضات الإنتاج التي تشمل 1.7 مليون برميل يومياً من خفض لأوبك+ وتخفيضات طوعية أخرى من السعودية أكبر مُصدر للخام في العالم. ومن المقرر أن تجتمع مجموعة أوبك+ في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس آذار.

وتراجعت أسعار برنت وخام غرب تكساس نحو 27% من ذروتيهما لعام 2020 في يناير/‏كانون الثاني.

من جهة أخرى، ستسعى السعودية وأعضاء آخرون في أوبك إلى إقناع روسيا بالانضمام إليهم في تخفيضات كبيرة إضافية في إنتاج النفط لدعم الأسعار التي تراجعت 20% هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وألمحت روسيا حتى الآن إلى أنها قد تكون مستعدة للموافقة على تمديد التخفيضات الحالية، والتي تنتهي في مارس آذار.(رويترز)