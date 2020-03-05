لا خطط لـ 51% من الشركات لاستمرارية الأعمال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أظهرت دراسة أجرتها شركة الاستشارات العالمية «ميرسر» أن أكثر من نصف الشركات (51%) في جميع أنحاء العالم، لا تمتلك خططاً أو بروتوكولات لمكافحة حالات الطوارئ العالمية، مثل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال نونو جوميز، مدير أعمال المواهب في «ميرسر»: «يجب أن تدرك الشركات أن الأولوية دائماً للقوى العاملة، فعند حدوث تفشي مثل فيروس كورونا، تبرز أهمية سرعة التفكير بدلاً من الاستجابة السريعة. ففي الفترات التي يكتنفها الغموض، توجد ثلاث خطوات يمكن أن تبادر إليها الشركات، بهدف احتواء الموقف وتقييمه ومنعه من التطور».

ويعتمد الموظفون على جهات عملهم لمراقبة الموقف وتقييمه ومشاركة أبرز النتائج، مما يعني أن المؤسسات لديها الفرصة لدعم عمالها، بما يتضمن

استقصاء المعلومات من منظمة الصحة العالمية، والجهات الحكومية، مع التحقق من صحة الأخبار.

اتباع الإرشادات الحكومية.

مراجعة خطة استمرارية الأعمال والتأكد من تحديثها.

الاستماع إلى مخاوف الموظفين.

معاملة الموظفين على قدم المساواة مع مراعاة الآثار المترتبة على مختلف الدول. فعلى سبيل المثال، بينما يمكن إجلاء المغتربين إلى وطنهم، قد يبقى الموظفون المحليون.

وبالنظر إلى تأثير توفير لوازم الحماية أو الوقاية أضاف جوميز: «علاوة على آثاره السلبية التي شهدناها في الأعمال، تسبب تفشي فيروس كورونا في كثير من الضغوط العاطفية بين الناس، ومن المهم أن تتعلم المؤسسات من هذا الموقف بضمان استعدادها لأية أزمات محتملة قد تحدث في المستقبل. وهذا يأتي وقت تنفيذ خطة قوية لاستمرارية الأعمال، تركز بشكل متساوٍ على العمليات والقوى العاملة».

ومن شأن تنفيذ خطة استمرارية الأعمال، ضمان تقليل تأثر المنظمة عند مواجهتها أي وضع كارثي، سواء كانت هجمات إلكترونية أو زلازل، أو أوبئة مثل فيروس كورونا، الذي بدأ يلقي بظلاله على الشركات في العالم. وكشفت الدراسة أن 27.2% من الشركات ليست لديها خطة لاستمرارية الأعمال.

ووجدت الدراسة أيضاً أن العمل من المنزل أو عن بُعد، سيبقى أحد العوامل المهمة بالنسبة للشركات، وفي الوقت الحالي يشجع ما يقرب من نصف الشركات (42%) الموظفين على العمل عن بُعد، لا سيما في المناطق شديدة التأثر.