«التنافسية والإحصاء» تشارك في الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك: ”الخليج 365”



تشارك الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والخمسين المنعقدة منذ 2 حتى 6 مارس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. ويحضر أعمال هذه الدورة رؤساء ومديرو الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الإحصائية على المستوى الدولي، ومنها المنظمات الدولية المعنية بالعمل الإحصائي مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

وتَشكّل وفد الإمارات الذي ترأسه عبدالله لوتاه المدير العام للهيئة، من 25 مشاركاً من الهيئة ومركز الإحصاء في أبوظبي، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، ومركز الإحصاء والدراسات في رأس الخيمة.

وتشهد فعاليات الاجتماعات ورش عمل متخصصة في أحدث منهجيات واستراتيجيات العمل الإحصائي، وتقنية المعلومات ونشر البيانات الإحصائية، وتتضمن أجندة اجتماعات الدورة الحادية والخمسين، العديد من المحاور الأساسية تناقش البيانات والمؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 2030.