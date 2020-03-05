شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك الإماراتية في عام 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عدنان أحمد يوسف *

واصل القطاع المصرفي الإماراتي أداءه المتميز خلال عام 2019، حيث ارتفعت أرباح البنوك المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، بنسبة 12% أي بنحو 5 مليارات درهم لتصل إلى 46.544 مليار درهم مقابل 41.54 مليار درهم في 2018.

وقد تحققت هذه النتائج الجيدة على خلفية تطورات إيجابية شهدها كل من القطاع المصرفي الإماراتي والاقتصاد الإماراتي ككل. فعلى الصعيد المصرفي، شهدت أصول الجهاز المصرفي ارتفاعا كبيرا لتتجاوز حاجز 3 تريليونات درهم، بزيادة بنحو 175 مليار درهم، ما عزز من مكانته واحتفاظه بالمركز الأول على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. وجاء هذا الارتفاع بعد أن أضافت البنوك الإماراتية إلى محفظة ودائعها نحو 65 مليار درهم ليرتفع حجم الودائع إلى نحو 1.8 تريليون درهم. أما حجم الائتمان المصرفي، فقد ارتفع بنحو 4% أي نحو 66 مليار درهم ليبلغ نحو 1.7 تريليون درهم.

وفي الوقت نفسه، واصلت البنوك الإماراتية خلال عام 2019 تعزيز مراكزها المالية بأخذ مزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة التحديات التي أطلت برأسها مع مطلع العام الحالي والمتمثلة في زيادة وتيرة انتشار فيروس كورونا، ما قد يؤدي إلى زيادة وتيرة تباطؤ الأعمال على المستوى العالمي، وتراجع مستوى الطلب العام. وتفيد الأرقام التي أفصح عنها المصرف المركزي مؤخراً بأن البنوك زادت من حجم المخصصات لمواجهة القروض المتعثرة والفوائد المعلقة التي أخذتها البنوك خلال الشهر الأول من العام الحالي بمقدار ملياري درهم ليقفز إجمالي هذه المخصصات إلى 100.3 مليار درهم مع نهاية يناير الماضي. كما زادت من حجم المخصصات العامة لمواجهة أي تحديات مستقبلية بمقدار 100 مليون درهم ليرتفع حجم هذه المخصصات إلى 33.3 مليار درهم مع نهاية يناير الماضي، وبذلك فإن إجمالي المخصصات مع نهاية يناير الماضي تكون قد ارتفعت إلى 133.6 مليار درهم شكلت حوالي 7.69% من حجم محفظة التمويل للبنوك نهاية يناير الماضي، و5.73% من الأصول المرجحة بالمخاطر التي بلغت 2330.48 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2019.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد واصل الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2019 أداءه الجيد وحقق نسبة نمو قدرها 2.9 % وفقا لتوقعات المصرف المركزي. كما أثبت الاقتصاد الإماراتي في عام 2019 متانته وقدرته على تخطي التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية كافة حيث تابع تقدمه بخطى متسارعة نحو المستقبل بفضل تحسن أنشطة قطاع السياحة والخدمات المالية بالتزامن مع تزايد حجم الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية المحفزة للنمو.

أما فيما يخص توقعاتنا لأداء البنوك الإماراتية في عام 2020، فهناك العديد من التطورات المصرفية والاقتصادية الإماراتية التي سوف تعزز الأداء خلال هذا العام، وهذا ما أكدته وكالة «موديز» أيضا التي توقعت أن تتمتع البنوك الإماراتية بربحية قوية في 2020، بفضل نمو قروض القطاع العام والتي ينتظر أن تحيد الآثار السلبية المتوقعة لتراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.

وهذه التوقعات تستند على ما تتمتع به البنوك الإماراتية من نقاط قوة في مقدمتها الملاءة القوية لرأس المال التي تصل إلى 16.1% لدى البنوك الأربعة الكبرى. كما تتمتع البنوك الإماراتية بسيولة قوية، ومن غير شك، فإن انخفاض أسعار الفائدة سوف يحفز الائتمان، ولكن سوف يخلق في الوقت نفسه ضغوطا على هوامش الإيرادات.

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 2.5% هذا العام، مدعوماً بنشاط القطاعات غير النفطية، وخاصة السياحة والبنوك والخدمات. ويمثل «إكسبو 2020 دبي» الحدث الأبرز في دولة الإمارات هذا العام في ضوء العوائد الاقتصادية الهائلة المنتظرة منه والتي تصل إلى 122.6 مليار درهم على المدى البعيد، ودعمه لفرص عمل يصل مجموعها إلى 905 آلاف و200 سنة عمل.

بطبيعة الحال، هناك تحديات عديدة تواجه آفاق النمو ليس في الإمارات فحسب، بل والدول الخليجية كافة، يأتي في مقدمتها الانخفاض المتوقع في أسعار النفط مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وخاصة بعد تفشي مرض كورونا عالميا.

ويهمنا في هذا الصدد الإشادة بمبادرة مصرف الإمارات المركزي الذي أصدر تعميما قبل عدة أيام أكد فيه حرصه على ضمان الحماية اللازمة للمستهلكين، والحفاظ على استقرار النظام المصرفي، والمراقبة المستمرة للوضع الائتماني في دولة الإمارات. ومن هذا المنطلق، وبهدف خفض التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد إلى أدنى حد ممكن، قام المصرف بتشكيل لجنة للتواصل مع اتحاد المصارف الإماراتي لتقييم الوضع الائتماني وإيجاد الحلول المناسبة. كما دعا البنوك إلى دراسة اتخاذ تدابير إذا اقتضى الأمر ذلك مثل إعادة جدولة القروض، ومنح تأجيلات مؤقتة على دفعات القروض الشهرية، وخفض الرسوم والعمولات للعملاء المتأثرين. كما أكد المصرف أنه سوف يواصل مراقبة القطاع المصرفي بهدف اتخاذ أي تدابير لازمة لحمايته، الأمر الذي يعزز الثقة في أداء هذا القطاع خلال هذا العام.



* رئيس اتحاد المصارف العربية سابقاً ورئيس جمعية مصارف البحرين