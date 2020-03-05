شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: فيروس كورونا يتسبب فى تراجع الصادرات عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية بالأمم المتحدة، فى خبر عاجل مساء اليوم، إن فيروس كورونا يتسبب في تراجع الصادرات عالميا.

حث نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاى تاو" الجمعية العامة للأمم المتحدة على وضع قضايا التنمية على رأس جدول أعمالها.

وقال تاو، فى كلمة خلال جلسة مناقشة عامة للفريق المعنى بتنشيط أعمال الجمعية العامة نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم - "إن التنفيذ العالمى لخطة التنمية المستدامة للعام 2030 دخل فى مرحلة حرجة من العمل، والتقدم المحرز فى التنفيذ غير مرض، لذلك، يتعين على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تضع قضايا التنمية على رأس جدول أعمالها، وتحث المجتمع الدولى، وخصوصا الدول المتقدمة، على المساعدة فى تنفيذ جدول أعمال 2030".

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وأضاف "يجب ألا يتراجع اهتمامنا أو استثمارنا المكرسان لتطوير القضايا بذريعة تحسين جدول أعمال الجمعية العامة".

وتابع "أن المجتمع الدولي يواجه العديد من التحديات الشديدة أكثر من أي وقت مضى، وإن "تنشيط الجمعية العامة يصب في المصلحة المشتركة لجميع الدول الأعضاء وكذلك مكانة ودور وسلطة الأمم المتحدة ومصداقية التعددية".

وأشار تاو إلى أنه "في عملية تنشيط الجمعية العامة، فإن الصين تعتقد أننا بحاجة إلى الاستفادة الكاملة من الفرصة التي تتيحها الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة ودفع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمواصلة تحسين عملها، وتعزيز كفاءتها، وبالتالي الوفاء بمسؤولياتها الكاملة بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن التعددية تمثل الطموح المشترك للمجتمع الدولي وتدعمها الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء، وأنه من المهم تعزيزها.