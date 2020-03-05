شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات وسط ضعف أحجام التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 636.507 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 153.1 مليون ورقة مالية بقيمة 482.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.8 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.94% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.08%، والعرب على 8.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.54%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 7.5 مليون جنيه، 10.6 ألف جنيه، 43.2 مليون جنيه، 14.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 43 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، على التوالي.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 12182 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1672 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 13940 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 4558 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1141 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1243 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 608 نقطة.

وارتفعت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.