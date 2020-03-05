شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء أوبك يبحثون مدى التزام المنتجين باتفاق خفض المعروض من النفط الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة الوزارية المعنية بمراقبة اتفاق خفض الإنتاج في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، والشركاء من خارج المنظمة برئاسة مشتركة بين السعودية وروسيا ؛ وذلك بمقر أوبك في العاصمة النمساوية فيينا.

وقالت مصادر في منظمة أوبك اليوم : إن الاجتماع رأسه الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع عقد في أجواء متوترة في الاقتصاد العالمي ؛ نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيراته الواسعة على إضعاف الطلب العالمي على النفط الخام وتهديد الاقتصاد العالمي بموجة جديدة من الانكماش والتباطؤ الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيناقش مدى التزام المنتجين باتفاق خفض المعروض من النفط الخام لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في ضوء الاتفاق الأخير الذي يقضي بخصم 7ر1 مليون برميل يوميا من المعروض العالمي.