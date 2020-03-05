شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال إلكتريك" يرتفع رغم تحذيرات الشركة من تأثير "كورونا" على أعمالها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال إلكتريك" خلال تعاملات الأربعاء على الرغم من إصدار الشركة الصناعية الأمريكية بيان أعربت فيه عن قلقها بشأن تأثير فيروس "كورونا" على أعمالها.



وذكرت الشركة بأن انتشار "كورونا" أصر بالفعل أعمال سلاسل التوريد والإمداد العالمية مما سيؤثر بالتبعية سلبياً على أنشطتها في الربع السنوي الأول.



وأضافت "جنرال إلكتريك" أن التدفقات النقدية لأنشطتها الصناعية ستتتراجع على الأرجح بنصف مليار دولار بسبب "كورونا" فضلا عن إمكانية هبوط أرباحها التشغيلية في الربع الأول بحوالي 300 مليون دولار.

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وأبقت "جنرال إلكتريك" على توقعاتها بشأن أرباحها في العام الجاري بأكمله بين 50 و60 سنتا للسهم الواحد.



وتجدر الإشارة إلى أن الشركة فقدت في وقت سابق هذا الأسبوع مديرها التنفيذي الأسبق الراحل "جاك ويلش" الذي وافته المنية عن عمر يناهز 84 عاماً.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "جنرال إلكتريك" بنسبة 0.6% إلى 10.95 دولار، وسجل أعلى سعر عند 11.1 دولار وأقل سعر عند 10.7 دولار.