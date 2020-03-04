شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواصل الارتفاع رغم ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من انتعاش أسواق الأسهم والتفاؤل بشأن احتواء "كورونا" فضلا عن ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأعلن الكونجرس الأمريكي رصد أكثر من ثمانية مليارات دولار لدعم الجهات الصحية ومراكز الوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة على مكافحة فيروس "كورونا".



وفي ذات السياق، كشف صندوق النقد الدولي عن حزمة مساعدات بنحو 50 مليار دولار عديمة الفائدة لدعم الدول حول العالم خاصة الدول الفقيرة ومحدودة الدخل.

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وكانت بيانات قد أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 183 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 155 ألفاً.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.3% إلى 17.246 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 17.335 دولار وأقل سعر عند 17.075 دولار.