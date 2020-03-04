شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات الأربعاء لليوم الثاني على التوالي في ظل ترقب الأسواق لجولة الممفاوضات بشأن مرحلة ما بعد "بريكست" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وتعول الأسواق أيضاً على تبني بنك إنجلترا إجراءات من شأنها دعم الاقتصاد البريطاني في مواجهة فيروس "كورونا"، ورربما تشمل تلك الإجراءات خفض معدل الفائدة على غرار ما فعلت بنوك مركزية أبرزها الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة.

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وربما يبدأ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هذا الأسبوع جولة مفاوضات لصياغة مستقبل العلاقات بين الطرفين عقب تنفيذ "بريكست" في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.



وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة الممتحدة على نحو طفيف إلى 53.2 نقطة، وهي قراءة توافقت مع التوقعات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 21:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.2866، وسجل أعلى سعر عند 1.2873 بينما سجل أقل سعر اليوم عند 1.277.