سعر النحاس يحافظ على الايجابية– تحليل -4-3-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر النحاس لتشكيل تداولات بطيئة متأثرا بتعارض سلبية المتوسط المتحرك 55 أمام الثبات الإيجابي فوق مستوى الدعم المحوري المتمركز عند 2.4900, لذلك نتوقع استسلام السعر حاليا للتداولات الجانبية لحين تجميعه لعزم إيجابي قوي ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع والوصول نحو المحطات الإيجابية المستقرة عند 2.6600 و 2.7000 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5500 و 2.6600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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