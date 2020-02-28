شكرا لقرائتكم خبر عن فاينانشيال تايمز: أسوأ أسبوع للبورصات العالمية منذ 2008 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن أسواق الأسهم العالمية تتجه إلى أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية فى عام 2008 مع تراجع أسواق آسيا والباسفيك لليوم السابع بسبب المخاوف من فيروس كورونا لبنما تبعت الأسهم فى طوكيو وول ستريت فى منطقة التصحيح.

وانخفض مؤشر MSCI World 9.4 % خلال أسبوع حتى اليوم الجمعة، وهو أسو أداء منذ نوفمبر 2008. وانخفض مؤشر Topi xفى اليابان بنسبة 3.7% فى حين انخفض كل من S&P/ASX 200 الاسترالى، و Kospiفى كوريا الجنوبية بنسبة 3.3%، ، مما أدى إلى انخفاض المؤشرات الثلاثة بأكثر من 10% عن أعلى مستويات لهم فى فبراير.

وأشارت العقود الآجلة لمؤشر 100 FTSE إلى انخفاض بنسبة 3.1% عند بدء التداول فى لندن، فى حين أشار مؤشر ستاندرد أند بورز 500 للعقود الآجلة إلى انخفاض بنسبة 0.8% عند افتتاح وول ستريت فى وقت لاحق الجمعة.

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وتقول فاينانشيال تايمز إن الأسواق العالمية بدأت هذا الأسبوع تستيقظ لخطر الفيروس الذى انتشر خارج آسيا حيث تراجعت الأسهم فى الصين ودول أخرى بشكل كبير.

والآن، فإن مخاوف من الاضطراب الاقتصادى وتدفق الأخبار المستمرة عن انتشار الفيروس حول العالم تجبر المتداولين على مواجهة احتمال حدوث وباء وشيك، مما يدفع الأسهم الآسيوية إلى الانخفاض مع استمرار تفشى المرض فى اليابان وكوريا الجنوبية الذى يؤدى إلى مزيد من الهبوط فى بورصات تلك الدول.

وقال تاى هوى، كبير استراتيجى السوق الآسيوى فى جيه بى مورجان إن السوق يتم تسعيره بشكل سريع فى سيناريو قاتم للغاية بشبه بما رأيناه فى الصين.

ويخشى التجار من أن فيروس كورونا القاتل الذى انتشر من الصين إلى دول أخرى منها الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأماكن أخرى فى آسيا، يمكن أن يضرب الاقتصاد العالمى هذا العام.