شكرا لقرائتكم خبر عن صور..اقبال كبير على المعرض المصرى بأوغندا وسط حضور رسمى موسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المعرض المصرى فى أوغندا، اقبال ومشاركة واسعة من التجار والمستثمرين في أوغندا وبعض البلدان الأخرى، للتعرف على المنتجات المصرية، وتوقيع عقود تصديرية مستقبلاً، حيث يعتبر المعرض المصرى فى كامبالا، ضمن فعاليات الأسبوع التجارى الخاص بجمهورية مصر العربية، والذى افتتحه وزير مفوض هيثم مختار نائب السفير المصري في أوغندا، يرافقة أحمد سيف رئيس المكتب التجاري.

وقال هيثم مختار نائب السفير، إن المعرض المصرى فى كامبلا فرصة ذهبية للقطاعات التصنيعية المشاركة للترويج للمنتج الذى يعتبر وسيلة تواجد لمصر بصفة دائمة في كافة البلدان، مشيراً إلى الدور الكبير الذي لعبه المكب التجاري في اوغندا لإنجاح معرض الأسبوع التجارى، والتسهيل على الشركات المصرية وتنسيق العمل المشترك من أجل خروج المعرض بهذه الصورة.

بدوره، قال نائل إسماعيل مدير عام بهيئة تنمية الصادرات، إن هناك اهتمام خاص من قبل وزارة الصناعة والتجارة بالاسابيع التجارية في افريقيا، لافتاً إلى أن هناك توجيهات واضحة من الوزيرة نيفين جامع بضرورة إنجاح المعارض المصرية ذات الجدوي الاقتصادية.

وأضاف "إسماعيل"، لـ"الخليج 365"، أن قطاعات الكيماويات والتعبئة والتغليف والهندسية والطباعة ومواد البناء، وهي المشاركة في الأسبوع تم اختيارها بعناية فائقة وذلك وفق طبيعة الأسواق الأفريقية والسوق الأوغندي بصفة خاصة بالتنسيق مع مجلس تصديري الطباعة والتغليف وشركة بيزنس بلاس من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من المعرض.

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وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا خلال الفترة "يناير – اكتوبر " من العام الماضي 2019 بنحو 4.3% ليسجل 99.2 مليون دولار مقابل 95.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

وأظهرت بيانات جهاز التمثيل التجاري، أن الميزان التجاري بين البلدين سجل فائضا في صالح مصر قيمته 83.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بفائض قيمته 82.1 مليون دولار امريكي خلال نفس الفترة من عام 2018.

وارتفعت قيمة صادرات مصر إلى السوق الأوغندي خلال 10 شهور الأولى من العام الماضي بنحو 2.93 % لتسجل نحو 91.2 مليون دولار مقابل 88.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له، تمثلت أهم الصادرات في منتجات البان، حاصلات زراعية مختلفة ( بصل – زيتون – بلح – جوافة – حمضيات – عنب – بطيخ - مشمش زيت نخيل، محضرات منتجات غذائية، كلينكر، منتجات دوائية، منتجات كيماوية.