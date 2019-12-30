شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار العملات فى الخليج اليوم الاثنين 30-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى الخليج اليوم الاثنين 30-12-2019 ، ومنها الريال السعودى والدرهم الإماراتى والدينار الكويتى مقابل الدولار الأمريكى،حيث سجل 1 دولار أمريكي فى السعودية نحو 3.75 ريال سعودى، بينما سجل 1 دولار أمريكي فى الإمارات نحو 3.67 درهم إماراتي ، كما سجل 1 دولار أمريكي فى الكويت نحو 0.30 دينار كويتي.
الريال السعودى
دولار أمريكي (USD)
1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكييورو (EUR)
1 يورو = 4.20 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.24 يوروجنيه استرليني (GBP)
1 جنيه استرليني = 4.92 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.20 جنيه استرليني
الدرهم الإماراتى
دولار أمريكي (USD)
1 دولار أمريكي = 3.67 درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 0.27 دولار أمريكي
1 يورو = 4.11 درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 0.24 يوروجنيه استرليني (GBP)
1 جنيه استرليني = 4.82 درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 0.21 جنيه استرليني
الدينار الكويتى
دولار أمريكي (USD)
1 دولار أمريكي = 0.30 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 3.299 دولار أمريكييورو (EUR)
1 يورو = 0.34 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 2.947 يوروجنيه استرليني (GBP)
1 جنيه استرليني = 0.40 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 2.514 جنيه استرليني
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