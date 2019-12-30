شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار العملات فى الخليج اليوم الاثنين 30-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى الخليج اليوم الاثنين 30-12-2019 ، ومنها الريال السعودى والدرهم الإماراتى والدينار الكويتى مقابل الدولار الأمريكى،حيث سجل 1 دولار أمريكي فى السعودية نحو 3.75 ريال سعودى، بينما سجل 1 دولار أمريكي فى الإمارات نحو 3.67 درهم إماراتي ، كما سجل 1 دولار أمريكي فى الكويت نحو 0.30 دينار كويتي. الريال السعودى

دولار أمريكي (USD)

الريال السعودىدولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي يورو (EUR)

يورو (EUR) 1 يورو = 4.20 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.24 يورو جنيه استرليني (GBP)

جنيه استرليني (GBP) 1 جنيه استرليني = 4.92 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.20 جنيه استرليني الدرهم الإماراتى

دولار أمريكي (USD)

الدرهم الإماراتىدولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.67 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.27 دولار أمريكي Advertisements يورو (EUR)

يورو (EUR) 1 يورو = 4.11 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.24 يورو جنيه استرليني (GBP)

جنيه استرليني (GBP) 1 جنيه استرليني = 4.82 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.21 جنيه استرليني الدينار الكويتى

دولار أمريكي (USD)

الدينار الكويتىدولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 0.30 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3.299 دولار أمريكي يورو (EUR)

يورو (EUR) 1 يورو = 0.34 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 2.947 يورو جنيه استرليني (GBP)

جنيه استرليني (GBP) 1 جنيه استرليني = 0.40 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 2.514 جنيه استرليني

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