شكرا لقرائتكم خبر عن "زين" تُنهي اتفاقية بيع وإعادة تأجير البنية التحتية لأبراج الاتصالات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" عن قيامها بفك الارتباط وإنهاء اتفاقية بيع وإعادة تأجير البنية التحتية لأبراج الاتصالات المملوكة لها في المملكة العربية السعودية لصالح شركة IHS.

وقالت زين، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن الارتباط وإنهاء الاتفاقية لا يترتب عليهما أي آثار مالية.

وكانت زين قد وقعت، في مارس 2019، اتفاقية بيع وإعادة تأجير البنية التحتية للأبراج، فيما تمثل هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة آي اتش اس القابضة المحدودة (IHS Holding Limited)، والتي تعد أكبر مشغل لأبراج الاتصالات في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وثالث أكبر شركة أبراج مستقلة على مستوى العالم، وتأتي هذه كخطوة هامة على صعيد الأثر المالي، والاستثماري المتوقع.

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وأوضحت "زين السعودية" حينها، أن الاتفاقية نصت على بيع البنية التحتية لـ 8,100 برج، وذلك بقيمة 2.52 مليار ريال وإعادة استئجارها لمدة 15 سنة مع إمكانية التمديد. بالإضافة لبناء 1,500 برج جديد على مدى السنوات الـ6 المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 121 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ارباح بلغ 48 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن السبب الرئيسي في ارتفاع الاباح يرجع الى زيادة في الإيرادات بقيمة 56 مليون ريال سعودي الناتجة عن زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة، بالإضافة إلى تخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجاريا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من 15% إلى 10%.

وعلى النحو ذاته حققت الشركة، صافي أرباح بلغ 380 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي خسائر بلغت 67 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.