شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض مبتعدةً عن مستوياتها القياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الإثنين، وذلك مع استعداد المستثمرين لعطلة أخرى يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الميلادية بعد عطلة الأسبوع الماضي للاحتفال بالكريسماس".



ولا تزال الأسواق في ترقب للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي سيتم على الأرجح في يناير/كانون الثاني القادم.

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تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح في الأسبوع الماضي بأنه اتصل بنظيره الصيني للاتفاق بشأن التوقيع على الصفقة التجارية بحضورهما.



رغم ذلك، أشارت وكالات أنباء إلى أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" سيزور واشنطن هذا الأسبوع للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 195 نقطة) إلى 28451 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 91 نقطة) إلى 8915 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 3225 نقطة.