شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يتراجع بعد ملامسته لخط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل – 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إي باي (EBAY) في آخر جلساته، وذلك على اثر اختباره لمقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق هذا المستوى، وأيضاً ليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى احتمالية عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم المحوري 35.50، ليستهدف مستوى المقاومة 38.30.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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