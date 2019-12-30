شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: الدعم المباشر لمشاريع الدواجن نهاية يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل
ويتضمن البرنامج إعادة توجيه الدعم المالي لمشاريع الدواجن المرخصة, بحيث يدفع لتلك المشاريع بشكل مباشر وبحسب نوع المنتج خلافاً لطريقة الدعم السابقة، وسيبدأ الصرف بنهاية شهر يناير 2020م.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة من شأنها تعظيم الفائدة من الدعم الحكومي لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المحلي لجميع مشروعات إنتاج الدواجن، إضافة إلى المساهمة في استقرار تكلفة أسعار الدواجن للمستهلك النهائي، وتحقيق احترافية القطاع والمساهمة في التوظيف.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية الذي أطلق في شهر اكتوبر من العام الحالي 2019م ، وذلك بصرف إعانات مربي الماشية من خلال توجيه الدعم الحكومي إلى حسابات صغار المربين مباشرة.
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