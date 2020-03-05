تويوتا تضيف 1.1 مليون سيارة لاستدعاء واسع في أمريكا لمشكلة توقف المحرك

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الخليج ٣٦٥ نت – أضافت تويوتا 1.1 مليون سيارة لاستدعاء كبير في الولايات المتحدة لعطل في مضخة الوقود، والتي قد تؤدي لتوقف المحرك أثناء القيادة.
وصرحت الشركة أن الرقم الإجمالي للسيارات المستدعاة بسبب المشكلة ارتفع إلى 1.8 مليون سيارة، بعد استدعاء 700,000 سيارة في يناير الماضي لنفس المشكلة.
وتشمل الموديلات المتأثرة سيارات لكزس LS و GS موديلات 2013-2015، ولكزس IS موديل 2014، وتويوتا فور رنر ولاندكروزر ولكزس GX موديلات 2014-2015.
كما تم استدعاء لكزس NX و IS موديلات 2015-2017، ولكزس GS موديل 2018، وموديلات تويوتا افالون وكامري وكورولا وهايلاندر وسيكويا وتاكوما وتندرا موديلات 2018-2019 ضمن سيارات أخرى.
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