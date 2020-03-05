جينيسيس G80 موديل 2021 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جينيسيس عن أول صور رسمية لـ G80 موديل 2021 قبل تدشينها لاحقا هذا الشهر، وتتميز G80 الجديدة بلغة تصميم “الأناقة الرياضية” للعلامة، والتي تبدو رائعة عليها.

وتأتي G80 بشبكة تهوية كبيرة محاطة بمصابيح أمامية رباعية، والتي اشتهرت لموديلات جينيسيس، كما نرى غطاء محرك طويل ومتدفق وجسد عضلي وجنوط 20 إنش.

سقف السيارة مائل ورشيق مثل الكوبيه، ما يعطي السيارة مظهرا أكثر رياضية بكثير من الموديل الحالي، كما أن الخلفية أنيقة كذلك مع زخرفات كروم ومصابيح خلفية رباعية.

المقصورة مشابهة لما رأيناه في GV80، مع شاشة واسعة 14.5 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، ومقود أنيق من لونين ولوحة عدادات رقمية وزخرفات خشبية ومعدنية في مختلف أنحاء المقصورة وجلود فاخرة للمقاعد.

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وتعتمد جينيسيس G80 على منصة جديدة كليا بمحركات جديدة وأنظمة تقنية متطورة، وبينما تتكتم الشركة على التفاصيل حاليا، من المتوقع مشاركتها لمعظم الخيارات مع GV80، ويعني ذلك عدة محركات بترولية تشمل محرك تيربو 2.5 لتر بأربعة سلندر بقوة 300 حصان.

كما قد تتوفر السيارة بمحرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.5 لتر بقوة 370 حصان، مع محرك ثالث ديزل تيربو 6 سلندر سعة 3.0 لتر بقوة 274 حصان وعزم دوران 589 نيوتن.متر.