دراسة تكشف عن أكثر 10 سيارات صلابة حول العالم

أصدر الموقع البحثي iSeeCars أحدث دراساته التي حلل فيها حوالي 16 مليون سيارة حول العالم لمعرفة أيهم قادر على إكمال 300,000 كيلومتر.

وكشفت الدارسة عن أكثر 10 سيارات صلابة

وأطول عمراً، حيث جاء في المركز الأول تويوتا لاند كروزر، أما في المركز الثاني فجاءت السيارة سيكويا.

وفي المركز الثالث جاءت فورد

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اكسبيدشن، بينما اقتنصت شيفروليه سوبر بان المركز الرابع، وفي المركز الخامس جاءت تويوتا هايلاندر.

أما باقي المراكز من السادس حتى العاشر فكانت بالترتيب كالتالي:" شيفروليه تاهو، جمس يوكون XL، تويوتا فور رنر، جمس يوكون القياسية، هوندا ريدج لاين".