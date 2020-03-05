جنرال موتورز تكشف عن منصة كهربائية وتستعد لإطلاق كاديلاك ليريك

الخليج ٣٦٥ نت – ها هي جنرال موتورز تدخل بقوة أكبر في كهربة السيارات حيث أعلنت عن حصول كل من بويك وشيفروليه وكاديلاك وجي ام سي على سياراتهم الكهربائية، وفي حين أننا نعلم أنه سيتم الكشف عن جي ام سي هامر EV في 20 مايو، فقد أكدت الشركة أن أول سياراتها الكهربائية ستظهر لأول مرة في أبريل.

كاديلاك تشوق لـ ليريك الكروس أوفر الكهربائية

شوقت الشركة له لأول مرة في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات 2019، وسيكون كروس أوفر كهربائي من كاديلاك، وتحتفظ الشركة بالتفاصيل لكنها أكدت أنه سيحمل اسم ليريك، ولم تكشف الشركة عن التفاصيل، لكن الفيديو التشويقي يشير إلى أن الموديل سيحتوي على شبك مغلق بالكامل مع شعار مضاء، وقد أصدرت الشركة صورة تشويقية جديدة لـ ليريك، والتفاصيل الآن يصعب تحديدها، ولكن يمكننا رؤية الزجاج الأمامي الذي يتدفق إلى سقف مائل، ومشتت الهواء الخلفي البارز.

شيفروليه بولت جديدة وبولت EUV

ستقدم جنرال موتورز سيارة كهربائية ثالثة هذا العام، وهي نسخة جديدة من شيفروليه بولت وسيتم إطلاقها أواخر هذا العام، وكانت الشركة محتفظة بالتفاصيل، لكن التقارير أشارت إلى أن الهاتشباك الكهربائية ستتلقى تحديثات بسيطة.

حتى الآن، لا تزال التفاصيل محدودة، ولكن يمكننا توقع مجموعة من التغييرات الخارجية والداخلية، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تحسين مجموعة نقل الحركة نظراً لأن بولت 2020 حصلت على زيادة في النطاق الكهربي يقدر بـ 34 كم ليصبح 416 كم بشكل عام.

بعد أقل من عام، ستقوم شيفروليه بتقديم بولت EUV 2022، وسيتم إطلاق الموديل خلال صيف عام 2021، وستصبح أول سيارة غير كاديلاك تمتلك نظام قيادة Super Cruise شبه المستقل.

تم الكشف عن الموديل بطريق الخطأ في عام 2017، وظهر في الصين مؤخراً باسم بويك فيليت 7، وستكون سيارة كروس أوفر كهربائية تستخدم نسخة متقدمة من بنية بولت EV الحالية.

من جانبها، أوضحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن الموديل سيحصل على طول يبلغ 4264 مم وله قاعدة عجلات تمتد بطول 2675 مم، وإذا كانت هذه الأرقام صحيحة، فإن فيليت 7 أطول بـ 99 مم من بولت ولها قاعدة عجلات أطول بـ 74 مم.

المزيد من السيارات الكهربائية في الأفق

إلى جانب الطراز المذكور بالأعلى، أصدرت جنرال موتورز صورة تشويقية غامضة تكشف عن أربع سيارات كهربائية، يبدو أن الموجودة في أقصى اليسار هي كاديلاك، في حين أن الثلاثة الآخرين لا نعلم ما هم.

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أصدرت جنرال موتورز أيضاً مقطع فيديو دعائي يوضح بنية السيارة الكهربائية الجديدة للشركة التي تدعم مجموعة متنوعة من الطرز، ويبدو أن الموديل الأول هو كروس أوفر مدمجة، في حين أن الثاني يبدو كسيارة كوبيه ومن المحتمل أن يكون موديل Lux Low Roof الذي تم الإعلان عنه سابقاً، والذي من المتوقع أن يكون خليفة كاديلاك ELR.

يُظهر المقطع بعد ذلك بيك آب كهربائية يفترض أن تكون جي ام سي هامر EV، والتالية هي سيارة كروس أوفر يمكن أن تكون نسخة إنتاجية من سيارة بويك Enspire الاختبارية، ويبدو أن السيارة الأخيرة إما Cruise Origin، أو Cruise Origin Cargo Pod، والتي تم التشويق لها في وقت سابق من هذا العام.

منصة جديدة كلياً لعصر كهربائي جديد كلياً

إلى جانب هذه المجموعة المتنوعة من الطرز القادمة، كشفت جنرال موتورز عن الجيل الثالث من منصتها الكهربائية العالمية الخاصة بها والتي سيتم تشغيلها بواسطة بطاريات “Ultium”

بالحديث عن هذه البطاريات، تقول جنرال موتورز إن “Ultium” فريدة من نوعها في هذا المجال، لأن الخلايا كبيرة الحجم ويمكن تكديسها رأسياً أو أفقياً داخل حزمة البطارية، وهذا يتيح للمهندسين تحسين تخزين طاقة البطارية وتهيئتها لتصاميم السيارات.

يسمح هذا التصميم الجديد لجنرال موتورز بإنشاء حزم بطاريات بسعات تتراوح من 50 إلى 200 كيلوواط/س، وهذه الحزمة الأخيرة شديدة الضخامة حيث أنه بالمقارنة، فإن العديد من السيارات الكهربائية مثل أودي E-Tron ومرسيدس EQC جميعها تمتلك بطاريات أقل من 100 كيلوواط/س، ولم تكشف جنرال موتورز عن المواصفات التفصيلية، لكنها أكدت أن البطاريات يمكن أن توفر نطاقاً قدره 644 كم أو أكثر.

يذكر أن البطاريات ستقوم بتشغيل محركات كهربائية جديدة تم تطويرها داخل الشركة، وستأتي بنظام دفع أمامي أو خلفي أو كلي، وقد أكدت جنرال موتورز أن الموديلات عالية الأداء سيمكنها التسارع من 0 إلى 96 كم/س في أقل من ثلاث ثوان.

سيكون لمعظم السيارات الكهربائية القادمة حزم بطارية بجهد يصل إلى 400 فولت وقدرة شحن سريع تصل إلى 200 كيلوواط، ومع ذلك، ستحتوي شاحنات الشركة الكهربائية على حزم بطاريات بجهد 800 فولت وقدرة شحن سريع تبلغ 350 كيلوواط.

لم تذكر جنرال موتورز الكثير عن المنصة، لكنها أكدت أنها مرنة بما يكفي لبناء مجموعة واسعة من سيارات البيك اب والـ SUV والكروس اوفر وغيرهم مع تصميم مميز وأداء ونطاق بتكاليف مناسبة.

كما تشير جنرال موتورز إلى أن السيارات الكهربائية أصبحت بأسعار معقولة وذلك بفضل مشروعها المشترك مع LG Chem والذي سيقلل من تكاليف بناء البطاريات إلى أقل من 100 دولار لكل كيلوواط/س، وتقول الشركة أن السيارات الكهربائية ستكون أقل تعقيداً لأنها تخطط لـ 19 تكويناً مختلفاً للبطاريات مقارنة بـ 550 مجموعة توليد قوة احتراق داخلي متوفرة اليوم.

وبفضل هذه التغييرات، تقول جنرال موتورز إن تطوير السيارات الكهربائية سيكون مربحاً، ولاحظت الشركة أيضاً أن التوقعات تشير إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية لأكثر من الضعف من 2025 إلى 2030 إلى حوالي 3 ملايين سيارة في المتوسط، وتعتقد الشركة أن هذه التقديرات متحفظة، لأنهم يقولون أن السيارات الكهربائية ستكون أكثر شعبية.