بالصور- الأحجار الكريمة تُلهم طوني ورد في مجموعته الجديدة

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Mar 05, 2020
تلتقط حجرًا، تضعه تحت عدسة المكبر، فيأخذك إلى مكان آخر بعيد… مبلور، مصقول مالس تماما، يتوهج بطرق عديدة، له حواف مستديرة أو حادة …وتبقى تقلبه للتأكد من لونه الحقيقي …
لقد ألهمت هذه الأحجار الكريمة المخفية طوني ورد لمجموعته من الأزياء الجاهزة لخريف/شتاء 2020/2021.
من قطع أحادية اللون إلى تناثرات من الأحجار الملونة والمطرزات، إذ تتراوح الألوان من الياقوت الأزرق والياقوت إلى البيج المشع والإسبنيل … أقمشة شفافة جريئة، أكتاف مدورة الشكل، وقصات مزينة بالشراشيب، لقد زودت الفساتين بالكاب بطريقة محكمة ومعقدة، كما أنّ القفطان أُدخِل حديثًا، رُسِم الاسكتش، ثمّ نفذ، وتجمعت كلّها ضمن مجموعة واحدة كل قطعة لها قصتها الخقية.
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