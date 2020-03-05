كاتي بيري تثير التكهنات بشأن حملها.. وبيونسيه هي السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت النّجمة العالمية كاتي بيري، البالغة من العُمر 35 عامًا، البرومو الترويجي لأجدد أغانيها Never Worn White "لم أرتد الأبيض من قبل" يوم أمس الأربعاء.

وظهرت بيري في إحدى اللقطات وهي ترتدي فُستانًا لونه أبيض بينما كانت تمسك بطنها بنفس الطريقة التي تمسك بها المرأة الحامل بطنها، ما جعل الجمهور يتكهّن بأنّ كاتي حامل من خطيبها الممثل العالمي أورلاندو بلوم، 43 عامًا.

وفي اللقطة التالية من التيزر، بدّلت النجمة الكاليفورنية الأصل فُستانها الأبيض بآخر صُنع من الورود، زادَ من إشاعات حملها بسبب تشابهه مع زينة الورود التي استعانت بها بيونسيه عندما أعلنت عن حملها بتوأمها سير ورومي.

ومن التّعليقات التي لحقت برومو كاتي قول أحدهم: "لديها شيءٌ لتعلن عنه، وعلى الأرجح أنه حملها"، في حين غرّد آخر: "طفلٌ على الطّريق لكاتي".

وكانت كاتي بيري قد أعلنت عن إطلاق البرومو الترويجي للأغنية مُسبقًا، حيث كتبت لجمهورها: "أنتم مدعوّون بحرارة لحضور العرض الأول لـ #NeverWornWhite. انضمّوا لي عبر يوتيوب الليلة في تمام الساعة 8:30 بتوقيت الهادي ودردشوا معي (أعدكم لن تكون دردشة آلية) قبل إطلاق الفيديو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الهادي".

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يُشارُ إلى أنّ كاتي بيري مخطوبة للممثل الإنجليزي أورلاندو بلوم منذ شهر فبراير من عام 2019، وقد بدءا المواعدة في عام 2016.

وفي شهر نوفمبر من العام الماضي، قال بلوم إنه يود إنجاب المزيد من الأطفال من كاتي، علمًا بأنّ لديه ابنًا يُدعى "فلين" من زوجته السّابقة عارضة الأزياء العالمية "ميراندا كير".

وكان أورلاندو بلوم قد صرّح مُسبقًا لمجلة Man About Town قائلًا: "أرغب حقًا في الاستمتاع بالعائلة والأصدقاء، وابني الجميل، وإنجاب المزيد من الأطفال".

وفي السّياق نفسه، صرّح مصدرٌ مُقرّب لمجلة بيبول بأنّ كاتي بيري تُريد الشيء نفسه.

وقالت المطلعة الداخلية: "كاتي تبطئ حياتها المهنية هذا العام، وهذا لا يبدو صحيحًا لأن لديها أغنية جديدة ستصدر ولا تزال تعمل مع أمريكان أيدول. إنها تريد أن تتزوج وأن تؤسس عائلة عاجلاً وليس آجلاً".

يُذكر أنّ كاتي بيري كانت مُتزوّجة من الكوميدي راسل براند بين عامي 2010 و 2012.