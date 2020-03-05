تعرف على تفاصيل قائمة إيرادات السينما المصرية وفيلم "لص بغداد" في الصدارة

لا زالت المنافسة قائمة بين 7 أفلام مطروحة بدور العرض المصرية/ الكل يرغب في تحقيق أعلى الإيرادات وتصدر شباك تذاكر السينما المصرية. وننشر القائمة الكاملة لإيرادات السينما المصرية في الأسبوع الثاني من شهر مارس/ آذار التي بلغت 2,969,34 مليون جنيه. وتأتي القائمة الكاملة للإيرادات كالتالي:

لص بغداد

وصلت إيرادات فيلم "لص بغداد" في 6 أسابيع إجمالي 30,264,386، فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن "توتة"، وأحمد رزق، الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

الفلوس

حقق فيلم "الفلوس" بعد 10 أسابيع من طرحه إجمالي إيرادات بلغت 45,741,618."الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.

صندوق الدنيا

وحقق فيلم "صندوق الدنيا" إجمالي إيرادات بعد أسبوعين من عرضه 815,878 جنيه. الفيلم من بطولة رانيا يوسف وخالد الصاوي وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاض وعلاء مرسي، وتم تصنيفه كفيلم للكبار فقط، إذ ظهر على بوسترات الفيلم والبرومو الرسمي له علامة (+18).

رأس السنة

حقق فيلم "رأس السنة" إجمالي إيرادات بعد 4 أسابيع من عرضه 2,739,053 جنيه. فيلم "رأس السنة" من تأليف محمد حفظي، وبطولة إياد نصار، وبسمة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف وإخراج محمد صقر. تدور أحداث الفيلم في يوم واحد، في إطار من التشويق، ويظهر العمل شكل التغيرات التي طرأت على الطبقة الوسطى خلال الاحتفال بليلة رأس السنة.

بنات ثانوي

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وحقق فيلم "بنات ثانوي" بعد 9 أسابيع من طرحه إجمالي إيرادات بلغت 7,684,810 مليون جنيه. فيلم "بنات ثانوي" من بطولة جميلة عوض، مي الغيطي، هدى المفتي، هنادي مهنا، مايان السيد، محمد مهران، محمد الشرنوبي، تامر هاشم، ومن إنتاج أحمد السبكي.

بعلم الوصول

حقق فيلم "بعلم الوصول" بعد أسبوع واحد من عرضه إجمالي إيرادات 77,028 جنيه. فيلم "بعلم الوصول" هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر، تدور أحداثه الفيلم حول هالةالتي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، إذ تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها.يشارك في بطولة الفيلم بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى ونس ورفل خليل، ويشارك في إنتاجه شركتي "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.

يوم وليلة

حقق فيلم "يوم وليلة" بعد 9 أسابيع من عرضه إجمالي إيرادات 2,819,841 جنيه.يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.

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