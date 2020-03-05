كوميديا وتراجيديا وغموض فى القائمة المبدئية لأفلام "عيد الفطر"

بدأت ملامح الخريطة السينمائية لموسم عيد الفطر المقبل فى الظهور، وسط ترقب لمنافسة شرسة بين نجوم الصف الأول خلال ذلك الموسم، بأفلام تتنوع موضوعاتها بين الكوميديا والتراجيديا والغموض.

العارف

هو أول الأفلام المتنافسة فى هذا الموسم، والذى يشهد حاليًا إجراء عمليات المونتاج لمشاهده الأخيرة ليكون جاهزًا للعرض، وأثار «البرومو» التشويقى الخاص به جدلًا كبيرًا فور طرحه خلال الفترة الماضية، لغموضه ولقوة اللقطات التى تضمنها. ويشارك فى العمل مجموعة كبيرة من النجوم، منهم أحمد عز ومحمد ممدوح وكارمن بصيبص وركين سعد وأحمد خالد صالح، وتدور أحداثه عن عالم الحروب الإلكترونية وتأثيرها على العصر الحالى.

العنكبوت

يشهد وضع اللمسات الأخيرة استعدادًا لخوض المنافسة، ويسعى مخرجه أحمد نادر جلال لإنهاء مرحلة المونتاج، على أن يطرح «تريلر» تشويقيًا عن أحداثه خلال الأيام المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى حول عالم المخدرات، وهو من تأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبدالوهاب وريم مصطفى ومحمود غريب.

الصندوق الأسود

قررت الفنانة منى زكى خوض تجربة البطولة النسائية المطلقة وسط صراع نجوم الصف الأول بهذا العمل، الذى انتهى تصويره بالكامل مؤخرًا، وأتم المخرج محمود كامل مرحلة المونتاج، وتتبقى له لمسات أخيرة ليصبح الفيلم جاهزًا للعرض.

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وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى، وتلعب فيه النجمة منى زكى دور امرأة حامل توضع فى موقف صعب، فيدفعها رابط الأمومة الذى يجمع بينها وبين الجنين إلى التمسك بالحياة.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

ينافس به الفنان كريم عبدالعزيز، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى عن مذيع يتطلع لمعرفة الحقائق عن طريق التنكر فى أكثر من شخصية.

شريط ٦

أوشك الفنان خالد الصاوى على الانتهاء من تصويره، ولم يتبق للمخرج محمد سلامة سوى أيام قليلة ليعلن الانتهاء من جميع مشاهد العمل الذى يكتبه المؤلف محمود حمدان. ويشارك فى بطولة الفيلم: وفاء عامر وطونى ماهر وخالد أنور وياسر الطوبجى وطارق عبدالعزيز وسليمان عيد وهبة عبدالغنى ووائل عبدالعزيز وأحمد سعد وعمرو وهبة، ويظهر به عدد من ضيوف الشرف.

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