سخرية إلى حد التنمر القاسي من فنانة لبنانية وشقيقتها 05 مارس

نشرت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صوراً جمعتها وشقيقتها شهد.

وظهرتا فيها وهما ترتديان الملابس نفسها. ولاحظ الكثير من المتابعين أنهما تتمتعان بملامح متشابهة إلى حد كبير جداً. وحققت الصور أثر من 56 ألف إعجاب.

وتناقل إحداها بعد ذلك عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق. إلا أن هذا عرض الفنانة لموجة واسعة من السخرية التي وصلت إلى حد التنمر القاسي.

ووصفها بعض المتابعين وشقيقتها بالقبيحتين وأطلقوا عليهما الصفات الساخرة واعتبر آخرون أن عمليات التجميل جعلت كلاً منعهما نسخة طبق الأصل عن الأخرى وشوهت شكليهما.

ومما جاء في التعليقات: "من كثر التجميل صاروا حول" و"في شي مو طبيعي" و"استغفرك ربي مبغى اتنمر" و"كزبرة وبقدونس" و"مافي شبه بس نفس الدكتور".

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ويشار إلى أن ليلى لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما نشرت على "سناب شات" فيديو قصيراً جمعها وجدها اللبناني. وأرفقته بالتعليق: "جدو بيسلم عليكم". كما نشرت صورة جمعتها وجدتها محدثة ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشرها على "إنستغرام".

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